Mit dem Abend begann für Stefanie Becks Familie oft eine schwierige Zeit. Sohn Willy konnte lange nicht einschlafen und bat seine Mutter immer wieder, bei ihm zu bleiben. „Er hatte Angst vor der Dunkelheit. Nachtlicht und Lichterketten haben nur bedingt geholfen“, erinnert sich die gebürtige Barchfelderin, die heute mit ihrer Familie in Breitungen lebt. „Mir war es wichtig, seine Angst nicht abzutun, sondern ernst zu nehmen. Ich wollte ihm zeigen, dass Dunkelheit nichts Schlimmes ist, sondern ein Ort voller Geborgenheit und Ruhe, vielleicht sogar etwas Magisches.“