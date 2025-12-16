Am Freitagabend verwandelte sich das Kulturhaus Kraftwerk in Breitungen in einen festlichen Ort der Begegnung. Zur Benefizgala der Staatlichen Regelschule Breitungen waren zahlreiche Gäste erschienen, um gemeinsam einen besonderen Abend im Zeichen von Bildung, Engagement und Gemeinschaft zu erleben. Die Veranstaltung war langfristig geplant und mit großem Einsatz der stellvertretenden Schulleiterin Lisa Römhild sowie der Schulverwaltungsassistentin Nicole Döhrer vorbereitet und liebevoll ausgestaltet worden.