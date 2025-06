A pplaus! Fünf Liter! Wasser natürlich. Das galt es, in einem am Helm festgeklebten Becher über einige Meter zu transportieren und dann in einen Eimer auszukippen. Zwei Knackpunkte hatte dieses Spiel: Erstes – das Wasser wurde von Teamkollegen per Schwamm aus dem Brunnen in die Becher gefüllt. Und zweitens: Beim Entleeren musste man nicht nur gut zielen können, sondern auch den Abstand von Becher zum Eimer im Blick haben. Dass die Spieler ordentlich nass wurden, sei hier nur am Rande bemerkt. Es war sehr heiß zum Kreisjugendfeuerwehrzeltlager. Da durfte schon mal mit Wasser gespielt werden.