„Der heißt ZZ Top“, sagte Liane Ruck und beobachtete die Gangart des Rüden mit den kurzen Beinchen sehr genau. Ihr Mann Jens führte ihn. Derweil wartete „Yul Brunner“ auf seinen Auftritt. Vier ihrer Lieblinge hatten die beiden Österreicher mit Wurzeln in Eisenach mitgebracht. „Breitungen ist ein stückweit unsere Heimat“, meinte Liane Ruck. Die Schau hier gefalle ihnen beiden ausgezeichnet. Erst am vorigen Wochenende seien sie in Luxemburg gewesen – natürlich mit den Terriern. 20 davon halten sie zu Hause. Und sie sind jedes Wochenende unterwegs. Für die Schauen bereiten sie ihre Hunde gut vor. Regelmäßiges Ringtraining steht im Plan. Und die beiden Terrier bewiesen ihr Können einmal mehr.