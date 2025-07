Einen Regenbogen, hundert Seifenblasen, eine weiße Wolke, einen Kieselstein, ein Kuchenherz. All das schenkte die Bewohner-„Band“ aus dem evangelischen Altenhilfezentrum in Breitungen ihren Gästen zum Gartenfest. Ein Luftballon gehörte auch zum Liedtext. Und den gab es im „Haus Werragarten“ am Samstagnachmittag sogar mehrfach.