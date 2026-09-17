Im Vorbeifahren sind die Details auf den gelben Schleifen kaum zu erkennen, man kann erahnen, dass die Symbole, die seit kurzem an Breitungens Ortseingangsschildern montiert sind, etwas mit der Bundeswehr zu tun haben. Ein genauerer Blick zeigt es: Unten links ist das Wappen der Gemeinde abgebildet, unten rechts das der 1. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 391 aus Bad Salzungen. In der Mitte, wo sich das Band zur Schleife kreuzt, hat sich der Landesverband Ost des Bundeswehrverbandes verewigt.