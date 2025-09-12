 
  6. Tilia: Wie man ein Wirtshaus rettet

Breitungen Tilia: Wie man ein Wirtshaus rettet

Die Interessengemeinschaft Tilia will die „Linde“ in Breitungen wiederbeleben. Nun gibt es Informationen – und einen Film.

 
Die Gruppe „Tilia“ will die Breitunger „Linde“ wiederbeleben. Foto: Ulricke Bischoff

Die Tilia-Dorfgemeinschaft Breitungen ist eine Gruppe von Leuten, die sich die Wiederbelebung des Gasthauses Zur Linde am Marktplatz zur Aufgabe gemacht hat. Tilia ist das lateinische Wort für Linde. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft wollen gemeinsam anpacken, für eine lebendige Linde, für ein stärkeres Miteinander. „Ein Wirtshaus ist ein Stück Identität, ein Mittelpunkt des sozialen Lebens, ein Ort, an dem Gemeinschaft wächst“ , ist auf der Internetseite der Gruppe zu lesen. Und: „Jetzt ist Zeit, selbst aktiv zu werden.“

Nun laden die Tilia-Leute zu einer „Auftaktveranstaltung zur Wiederbelebung der Linde“ ein. Beginn ist am Samstag, 13. September, um 18.30 Uhr im Gasthaus Linde mit der Infoveranstaltung. Im Anschluss läuft der Dokumentarfilm „Fanni, oder wie rettet man ein Wirtshaus“. Die Interessengemeinschaft hofft auf großes Interesse.