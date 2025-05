Als „Kind der Gemeinde“ bezeichnete Bürgermeister Ronny Römhild das Strandbad Breitungen. Im Jahr 2016, acht Jahre nach der ersten Badesaison, hat die Gemeinde den Betrieb des Freizeitareals in eigener Regie übernommen und dafür einen Eigenbetrieb gegründet. Der habe sich sehr gut entwickelt, sagte Römhild in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats und übergab das Wort damit an den neuen Werkleiter Steffen Taflo.