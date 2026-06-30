Treppe runter, Schuhe aus und ab ins Wasser. Tim Becker und Nils Koretz hatten sich die Abkühlung verdient. Fünf Minuten später standen die beiden wieder hinterm Grill. Und schwitzten. Genauso wie alle anderen Akteure, die das Sommerfest des Breitunger Angelsportvereins zu einem Höhepunkt ließen werden. Ingo Reum hantierte mit Räucherware. Gleich vor dem Räucherofen. Da war es auch nicht unbedingt kühl. Aber die geräucherten Forellen waren wie immer der Renner.