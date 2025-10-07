15 Kirmespärchen aus 15 verschiedenen Orten sollte der Breitunger Bürgermeister am Sonntagabend im Festzelt beim Kulturhaus versammeln, zudem sollten die 30 Gefundenen in der Lage sein, einen richtigen Kirmeswalzer zu tanzen. So lautete die Wette der Breitunger Kirmes 2025, zu der sich Ortsoberhaupt Ronny Römhild herausgefordert sah. Wenn er es nicht schafft, „sind 500 Euro aus der Gemeindekasse fällig“, hieß es in der Wettbeschreibung.