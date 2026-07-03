Breitungen: Schüler verwandeln Plastikabfall in Lineale

Lernen, Ausprobieren, Selber machen stand an der Wand. Und genau so war es auch. Lotte und Valerie entschieden sich für ein Lineal. Dafür mussten sie zunächst den Schredder bestücken. Mit ausrangierten und gereinigten Plastikdeckeln von Flaschen zum Beispiel. Das entstandene Granulat kam danach in eine Spritzgussmaschine, wurde erhitzt, zerquetscht und in eine Form gepresst. Die Masse erinnerte ein bisschen an Kaugummi. Leon De Bor von der Jens Ebert AG aus Hirschfeld übergab die Form mit Inhalt an die Schüler. Dann hieß es warten. Der Inhalt war schnell ausgekühlt und getrocknet. Nach dem Öffnen freuten sich Lotte und Valerie über ihr Lineal.