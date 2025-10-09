Mit großem Einsatz haben die freiwilligen Feuerwehren aus Fambach und Breitungen auf die vom DRK Niederschmalkalden ausgesprochene Baumpflanz-Challenge reagiert. Sie rückten gemeinsam aus, nahmen sogar den Vollschutz mit und pflanzten nahe der Gemarkungsgrenze zwischen beiden Dörfern, an der Fambacher Ölmühle, eine Blutpflaume. Nachdem das Pflänzchen angegossen war, nominierten die Feuerwehrleute drei Parteien, es ihnen nachzutun. Neben den Feuerwehrkollegen aus Wernshausen und Barchfeld forderten sie die beiden Breitunger Kontaktbereichsbeamten auf, binnen sieben Tagen ebenfalls einen Baum zu pflanzen.