Himbeereis war es nicht. Ochsenfleisch schmeckte den Breitungern zum Frühstück aber mindestens genauso gut. Wie sangen Hoffmann & Hoffmann 1977 weiter? „Rock´n´Roll im Fahrstuhl – du und ich wir waren hoffnungslos verrückt“ – in Breitungen gab´s Blasmusik der Feuerwehrmusikanten und ein bisschen verrückt sein schadete zum Ochsenfest nicht. Seit 28 Jahren hat das Fest Tradition. „Eigentlich wäre es das 30.“, erklärte Michael Storandt als Vorsitzender des Breitunger Feuerwehrvereins. Doch Corona ließ die Damen und Herren zwei Jahren pausieren. Danach wurde das Fest, das bis dahin immer in der Farnbach gefeiert wurde, hinter das Feuerwehrgerätehaus verlegt. Auf der dortigen Wiese feiert es sich auch recht gut. Für die Organisatoren vom Feuerwehrverein war es eine Erleichterung. Die Utensilien brauchten nicht mehr in die Farnbach gekarrt zu werden.