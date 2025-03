Entlang der Werra in Breitungen gebe es kaum einen Maulwurfshaufen, auf dem nicht eine weitere tierische Hinterlassenschaft zu finden sei, sagt Ordnungsamtsleiterin Doreen Panhans und weist auf einen Umstand hin, der nicht nur Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung stinkt: Auf beliebten Gassi-Strecken im Dorf gehe es ziemlich eklig zu. Hundehaltern scheint es egal zu sein, was ihre Tiere am Wegesrand absetzen. Sie müssten sich bücken, den Haufen eintüten und im Müll entsorgen. Aber viele tun es nicht.