Als der Breitunger Gemeinderat nach den Neuwahlen im vergangenen Jahr die sechs Ausschüsse besetzte, gingen die beiden Vertreter vom „Auftrag Heimat“ leer aus. Die AfD war mit zwei Vertretern neu in den Gemeinderat eingezogen und hatte mehr Stimmen gesammelt als der „Auftrag Heimat“, der politisch ebenfalls den rechten Rand vertritt. Bei der Verteilung der jeweils fünf Ausschuss-Sitze kam die AfD zum Zug, der „Auftrag Heimat“ nicht. Je zwei Sitze gingen an die CDU als stärkste Fraktion im Gemeinderat und jeweils ein Sitz an die Bürgerfreunde, die AfD und die SPD. Letztere überließ dem einzigen Vertreter der Linken, mit dem sie eine Fraktion bildet, einzelne Ausschusssitze.