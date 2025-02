Der Landkreis will mit der Zeit gehen: Man setzt auf digitale Information, will letztendlich Kosten wie etwa fürs Papier sparen und somit auch umweltfreundlicher arbeiten. Doch das neue Angebot kam und kommt nicht überall beim Bürger gut an – betroffen waren und sind gerade ältere Menschen, die mit der Abfall-App des Landkreises auf dem Handy nichts anfangen können bzw. über keinen Computer samt Drucker verfügen, um die Termine aufs Papier zu bringen.