Es sind private Gründe, die die Künstlerin Heike Funk und Cornelia Reum von der Breitunger Gästeinformation dazu bewogen haben, den Veranstaltungsplan im Zusammenhang mit der Ausstellung „Grenzenlos – Mensch und Natur im Einklang“ kurzfristig zu ändern. Anstelle der für Karsamstag angekündigten Vernissage soll es zum Abschluss der Ausstellung am Samstag, 17. Mai zur Museumsnacht eine Finissage geben. An der Ausstellung selbst ändert das nichts. Sie wird in diesen Tagen in der Basilika aufgebaut und ist, wie geplant, von Ostersonntag an, an vier verlängerten Wochenenden, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, zu sehen.