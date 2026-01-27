Breitungen: Linden-Lichtspiele neu aufgelegt

Dass in der „Linde“ Kinoabende sind, ist keine Erfindung der Initiative zur Gründung eines Fördervereins und einer Genossenschaft zur Betreibung des Gasthauses „Zur Linde“. Wie Sprecherin Antje Beerbohm erklärt, hat die langjährige Ortschronistin Christa Kirschnick, weil sie sich sehr über die Wiederbelebung dieser Tradition freut, zum Start der neu aufgelegten „Linden-Lichtspiele“ einen Beitrag zur Verfügung gestellt. Darin wird darauf verwiesen, dass der Chronist Uehling berichtete, dass im Jahre 1920 in Breitungen ein Lichtspielverein gegründet worden war und im Gasthaus „Zur Linde“ ein Saalkino mit 200 Plätzen eingerichtet wurde, welches den Namen „Linden-Lichtspiele“ bekam. Zu den Gründungsmitgliedern des Vereins zählten Carl Pempel senior, Willi Busch, Eduard Peter und die damalige Breitunger Sportvereinigung 04.