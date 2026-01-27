Breitungen: Linden-Lichtspiele neu aufgelegt

Die Initiative „Tilia Dorfgemeinschaft“ lädt zum nächsten Lindenlichtspiele-Kinoabend ein. Am Freitag, 30. Januar, verwandelt sich der Saal des Gasthauses „Zur Linde“ in Breitungen in ein gemütliches Kino. Als Film des Abends wird gezeigt: „Der Junge muss an die frische Luft“ – die bewegende und humorvolle Verfilmung der Kindheit von Hape Kerkeling. Der Film erzählt die Geschichte eines Jungen, der trotz schwieriger Umstände seinen Humor und Lebensmut bewahrt. Ein Werk, das berührt und zum Nachdenken anregt.