 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Schmalkalden

  6. Linden-Lichtspiele neu aufgelegt

Breitungen Linden-Lichtspiele neu aufgelegt

Die Initiative Tilia lädt ein zum Kinoabend. Und steht damit in guter Tradition.

Breitungen: Linden-Lichtspiele neu aufgelegt
1
Hape Kerkeling und Julius Weckauf zur Premiere des Filmes „Der Junge muss an die frische Luft“. Eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Foto: picture alliance/dpa

Die Initiative „Tilia Dorfgemeinschaft“ lädt zum nächsten Lindenlichtspiele-Kinoabend ein. Am Freitag, 30. Januar, verwandelt sich der Saal des Gasthauses „Zur Linde“ in Breitungen in ein gemütliches Kino. Als Film des Abends wird gezeigt: „Der Junge muss an die frische Luft“ – die bewegende und humorvolle Verfilmung der Kindheit von Hape Kerkeling. Der Film erzählt die Geschichte eines Jungen, der trotz schwieriger Umstände seinen Humor und Lebensmut bewahrt. Ein Werk, das berührt und zum Nachdenken anregt.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Gastronomie: 3-M-Devise kommt bei Breitungern gut an

11.10.2025 11:55 Gastronomie 3-M-Devise kommt bei Breitungern gut an

Staatssekretär Marcus Malsch bestärkt die Initiativgruppe „Tilia“ zur Wiederbelebung des Gasthauses „Zur Linde“, eine Dorfgenossenschaft zu gründen. Man traf sich vor Ort.

Der Lichtspielabend wird in Kooperation mit dem Kulturverein Villa K organisiert. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen entspannten Abend in geselliger Atmosphäre freuen, heißt es in der Ankündigung. Die „Tilia Dorfgemeinschaft“ freut sich auf zahlreiche Gäste und einen unvergesslichen Abend voller Filmkunst und Gemeinschaft.

Unsere Empfehlung für Sie

Breitungen: Kann man die Linde wieder beleben?

22.09.2025 06:24 Breitungen Kann man die Linde wieder beleben?

Da staunten selbst die Organisatoren: Mehr als 100 Leute kamen in die Breitunger „Linde“, um darüber zu reden, wie man das Wirtshaus retten könnte.

Dass in der „Linde“ Kinoabende sind, ist keine Erfindung der Initiative zur Gründung eines Fördervereins und einer Genossenschaft zur Betreibung des Gasthauses „Zur Linde“. Wie Sprecherin Antje Beerbohm erklärt, hat die langjährige Ortschronistin Christa Kirschnick, weil sie sich sehr über die Wiederbelebung dieser Tradition freut, zum Start der neu aufgelegten „Linden-Lichtspiele“ einen Beitrag zur Verfügung gestellt. Darin wird darauf verwiesen, dass der Chronist Uehling berichtete, dass im Jahre 1920 in Breitungen ein Lichtspielverein gegründet worden war und im Gasthaus „Zur Linde“ ein Saalkino mit 200 Plätzen eingerichtet wurde, welches den Namen „Linden-Lichtspiele“ bekam. Zu den Gründungsmitgliedern des Vereins zählten Carl Pempel senior, Willi Busch, Eduard Peter und die damalige Breitunger Sportvereinigung 04.

Unsere Empfehlung für Sie

Breitunger Gasthaus: Prothesen für die „Linde“

15.10.2025 13:36 Breitunger Gasthaus Prothesen für die „Linde“

Das Fachwerk der Breitunger Linde wird von einem Käfer geplagt. Nun sind etliche Eichenbalken ersetzt. Doch das ist nicht das Ende.

1928 habe Carl Pempel junior die Gastwirtschaft und damit den Lichtspielbetrieb seines Vaters übernommen. Den anderen Teilhabern habe er ihre Anteile am Kinounternehmen ausgezahlt. 1930 sei die Umstellung von Stumm- auf Tonfilm erfolgt.

Erhalten geblieben ist aus dieser Zeit auch noch eine originale Ankündigung. Darin heißt es: „Das Theater der auserwählten Spitzenfilme und Lichtton-Apparatur Linden-Lichtspiele zeigen Ihnen von jetzt ab die neuesten Ufa-Spitzenfilme und zwar am 1. Osterfeiertag abends 8 Uhr „Ihre Hoheit befiehlt“ Tonfilm, Operette mit Reinhold Schünzel, Willy Fritsch, Käthe von Nagy. Lachen, Stimmung, Walzer und Liebesseligkeit. 2. Osterfeiertag Tanzvergnügen. Demnächst am 3. April 32 läuft der Ufa Tonfilm-Spitzenschager „Bomben auf Monte Carlo“ ebenso „Der Kongreß tanzt“.

Unsere Empfehlung für Sie

Breitungen: Tilia: Wie man ein Wirtshaus rettet

12.09.2025 07:00 Breitungen Tilia: Wie man ein Wirtshaus rettet

Die Interessengemeinschaft Tilia will die „Linde“ in Breitungen wiederbeleben. Nun gibt es Informationen – und einen Film.

Kinoabend „Der Junge muss an die frische Luft“; Freitag, 30. Januar, im Saal Gasthaus „Zur Linde“ in Breitungen; Einlass: 18.30 Uhr; Beginn: 19.30 Uhr; Eintritt: fünf Euro.