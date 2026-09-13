Züchter Mike Rohrdiek aus Wahles hatte gehofft, dass er den schwersten Kürbis mitbringt, der je auf Thüringer Boden gewachsen ist. Doch das klappte nicht. Sein Riesenkürbis hatte eine spezielle, recht flache Form. „Da war es sehr schwer zu messen, wie viel er nun am Ende wiegen könnte“, sagte er im Nachgang. Zum Kürbiswiegen am Samstag in Breitungen brachte sein Exemplar 454,2 Kilogramm auf die Waage – und das war kein Thüringen-Rekord und auch nicht der Landesmeistertitel, sondern der Landkreis-Sieg.