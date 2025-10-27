Na so was! Nadine Abe präsentierte zur Pleßschau eine krähende Henne. Vor zwei Wochen hörte sie im Hühnerhaus ein Kikeriki. Die Vorsitzende des Breitunger Rassegeflügelzuchtvereins war erst einmal perplex. Natürlich platzierte sie ihre New-Hampshire-Henne während der Ausstellung im Breitunger Kulturhaus entsprechend. Und sie krähte tatsächlich. Im heimischen Hühnerstall der Familie Abe gibt es nur Hennen. „Da will sie dominieren und kräht“, erklärte Nadine Abe.