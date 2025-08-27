Es sollte der dritte Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung sein, gleich nach der Neubesetzung der Schiedsstelle: Die Zustimmung zur Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätte Regenbogen. Wegen „der gesamten Kostenentwicklung (insbesondere Personalkosten) und der daraus resultierenden stetig steigenden Zuschussbedarfe seitens der Gemeinde Breitungen“ sollten die Beiträge zum 1. Oktober dieses Jahres angehoben werde. Der Ganztagesplatz für das erste Kind hätte dann 150 Euro im Monat gekostet, für das zweite Kind wären es 130 gewesen. Der Beitrag für den Halbtagsplatz wäre auf 130, bzw. 115 Euro gestiegen.