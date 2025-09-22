Eingeladen hatte die „Dorfgemeinschaft Tilia“, die den lateinischen Namen für „Linde“ trägt und sich die Wiederbelebung des Breitunger Gasthauses „Zur Linde“ zum Ziel gesetzt hat. Die aus rund 40 Personen bestehende Initiativgruppe hatte zu ihrer ersten Informationsveranstaltung 90 Stühle im Linden-Saal aufgestellt, die allerdings nicht reichten, wie Tilia-Sprecherin Antje Beerbohm erzählt. Mehr als 100 Interessenten seien zusammengekommen, um „gemeinsam einen ersten Blick auf die Chancen und Herausforderungen des Vorhabens zu werfen“.