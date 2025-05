Ihren ganz besonderen Tag erlebten zwanzig Jugendliche der Thüringer Gemeinschaftsschule Trusetal am Samstag in Breitungen. Die Feierstunde in der Sporthalle der Werratalgemeinde war für sie ein wichtiger Schritt auf dem Weg vom Kind zum Erwachsenen. Geburtstage, Feste und viele andere Feiern kehren immer wieder. „Aber die Jugendweihe hat man nur einmal im Leben“, stellte Festrednerin Marlies Heidemann das Außergewöhnliche dieses Tages heraus. Sie weiß, wovon sie spricht, denn sie gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Vereins, der sich um die Organisation der Jugendweihefeiern im Landkreis kümmert – und noch mehr. Der Interessenverein humanistische Kinder- und Jugendarbeit Schmalkalden-Meiningen e. V. war 2001 aus der Taufe gehoben worden und ist – wie der Name schon sagt - humanistischen und gemeinnützigen Zielen verpflichtet. Rund 500 Jugendliche erleben im Landkreis unter Regie des Vereins 2025 ihre Jugendweihe – eine besondere Feierstunde mit sehr langer Tradition, die über 170 Jahre zurückreicht und ohne Bindung an eine Konfession ist.