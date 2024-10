Breitungen: Im Friedenspark randaliert

In der Parkanlage „Friedenspark“ an der Breitunger Rathausstraße geht es nicht immer so friedlich zu, wie es der Name vermuten lassen könnte. In der Nacht zum Freitag, 18. Oktober, haben bislang Unbekannte dort ihre Energie an Parkbänken ausgelassen. Von zwei Bänken seien mehrere Latten herausgerissen worden, meldet das Breitunger Ordnungsamt. Eine Bank sei sogar komplett aus der Verankerung gerissen worden. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.