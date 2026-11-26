Manche Hundefreunde, die neu nach Breitungen zogen, haben sich in den vergangenen Jahren bei der Anmeldung ihres Tieres im Rathaus gewundert. Denn in der Werratalgemeinde, so berichtete es Kämmerin Susann Semisch dem Gemeinderat, lag der Hundesteuersatz deutlich unter dem anderer Kommunen in der Region. Zuletzt sei die Höhe der Steuer im Jahr 2002 in der Satzung festgeschrieben worden, wohl bei der Umrechnung von Mark auf Euro. Seither habe es in Breitungen nie eine Erhöhung gegeben. Das wird sich nun ändern.