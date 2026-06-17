Erfüllende Gemeinde: Der Begriff ist wahrlich nicht romantisch. Vielmehr klingt er nach Aktenordnern, Paragrafen, nach nüchterner Zweckmäßigkeit. Und dann die Skepsis. Die kleineren Gemeinden Rosa, Roßdorf, Heßles und Fambach befürchteten, geschluckt zu werden und ihre Stimme zu verlieren. Und Breitungen als Hüne? Wie schafft man die zusätzliche Arbeit? Wie koordiniert man die unterschiedlichen Wünsche, ohne den Verwaltungsapparat zu überlasten?