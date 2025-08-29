Breitungens Bürgermeister Ronny Römhild ist zusammen mit der für Dorfentwicklung zuständigen Rathaus-Mitarbeiterin Anne Ullrich und Andreas Peter vom Bauamt nach Neustadt an der Orla gefahren. Dort überreichte ihnen die Ministerin für Wirtschaft, Landwirtschaft und ländlichen Raum, Colette Boos-John, eine Urkunde, die Breitungen die „Aufnahme in das Programm der Dorfentwicklung von 2026 bis 2030“ bestätigt. Die Werragemeinde ist damit eine von acht Gemeinden in Thüringen, die in diesem Jahr neu als Schwerpunkt der Dorferneuerung anerkannt worden sind. Im Rathaus freut man sich über die Aufnahme in das Programm, die sich vor allem finanziell auswirkt. Vorhaben, die den Zielen der Dorfentwicklung entsprechen, können mit bis zu 65 Prozent der Investitionssumme gefördert werden. In Breitungen gebe es Objekte, die in den 90er-Jahren saniert worden sind, inzwischen aber wieder „in die Kur“ müssten – das Kulturhaus zum Beispiel. Ohne eine Förderung wären viele Projekte gar nicht machbar, würden durch das Dorfentwicklungsprogramm aber möglich gemacht. „Darüber freuen wir uns natürlich“, sagt Römhild.