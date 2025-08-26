Julia Prietzel läutete mit der Handglocke. „Hauptgewinn!“ Tarik traute seinen Ohren nicht. Im nächsten Moment war er stolzer Besitzer eines Playmobil-Spielsets mit einem VW Käfer. Der Siebenjährige strahlte. Keine zwei Minuten später läutete es schon wieder. Der nächste Hauptgewinn. Jetzt freute sich der sechsjährige Karl über solch ein Spielset. Zum Regenbogenmarkt in Breitungen hatten die Kinder glückliche Händchen. Dank vieler Sponsoren war die Tombola sehr gut bestückt. Lose über Lose waren auf zwei Gläser verteilt. Es herrschte Gewusel im Flur des Kulturhauses. Dort nämlich konnte man nicht nur Lose ziehen.