Der Breitunger Haushaltsplan 2025 beinhaltet offenbar wenig strittige Punkte. Genau vier Wochen nach der Einbringung war sich das Gremium einig. Er freue sich, dass man so schnell zusammengefunden habe, sagte Bürgermeister Ronny Römhild in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, als die Verabschiedung des Etats auf der Tagesordnung stand. Der Haushalt könne sich sehen lassen: mit seinem Volumen von knapp 12,8 Millionen Euro, seinen geplanten Investitionen in Höhe von knapp zwei Millionen Euro und einer Rücklage, die zum Jahresende immer noch 2,2 Millionen Euro betragen soll. Gleichzeitig fällt der Schuldenstand auf 181 Euro pro Kopf. Neue Kredite werden nicht benötigt.