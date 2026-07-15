„Ist die Band komplett?“ Maximilian Wolff, Leiter des evangelischen Altenhilfezentrums „Haus Werragarten“ in Breitungen, blickte nach rechts und links. Ein Nicken hier wie dort. Er griff in die Saiten seiner Gitarre und los ging es. „Danke für die vielen Jahre, danke für die schöne Zeit“ erklang. Der kleine Bewohnerchor gab sich Mühe und sang sein musikalisches Dankeschön. Für Geduld, Herzlichkeit, Nähe im Gebet, die gemeinsame Zeit und vieles mehr. Das alles richtete sich an Pfarrerin Anette Wenderoth, die zum Monatsende in den Ruhestand geht.