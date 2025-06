Natur erleben und Artenvielfalt erfahren, war das Motto des „Langen Tags der Natur“, die der Naturschutzbund (Nabu) in Thüringen organisierte. Aus 80 Veranstaltungen konnten sich Naturfreunde, Familien und Schulklassen ein Thema auswählen und hinter die Kulissen der ehrenamtlichen Naturschutzhelfer schauen. In Südthüringen gab es zu dieser Aktion 27 Veranstaltungen zu Artenschutz, Landschaftspflege, Streuobstwiesen, Insektenvielfalt, Biber, Orchideen, Fröschen und den Kleinlebewesen in unseren Bächen. Die Veranstaltungen werben für Arten- und Naturschutz, für die Unterstützung bei der Bewahrung der ursprüngliche Vielfalt.