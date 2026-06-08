Vor 40 Jahren war mit dem 1. Werratal-Triathlon die aus den USA nach Europa gekommene, neue Sportart auch in Thüringen gestartet. Dass am Sonntag mit der 1. Thüringer Meisterschaft im Cross-Triathlon im Rahmen des 38. Werratal-Triathlons auch die erste Landesmeisterschaft dieser speziellen Art des Ausdauer-Dreikampfs im Areal des Breitunger Strandbads ausgetragen wurde, sehen die Frauen und Männer des gastgebenden TV Werratal als gutes Zeichen für den Verbleib dieser beliebten Sportveranstaltung in der Heimatregion.