Vor 40 Jahren war mit dem 1. Werratal-Triathlon die aus den USA nach Europa gekommene, neue Sportart auch in Thüringen gestartet. Dass am Sonntag mit der 1. Thüringer Meisterschaft im Cross-Triathlon im Rahmen des 38. Werratal-Triathlons auch die erste Landesmeisterschaft dieser speziellen Art des Ausdauer-Dreikampfs im Areal des Breitunger Strandbads ausgetragen wurde, sehen die Frauen und Männer des gastgebenden TV Werratal als gutes Zeichen für den Verbleib dieser beliebten Sportveranstaltung in der Heimatregion.
Crosstriathlon Breitungen Zweimaliger Weltmeister ist am schnellsten
Gert Hellmann 08.06.2026 - 15:50 Uhr