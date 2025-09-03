Dass er gern Liebeslieder singt, merkte man sofort. Es tut gut, ihm dabei zu zu hören. „Die Liebe und der Mai – die gehen so schnell vorbei!“ Ein bisschen melancholisch mutet das an. Doch Liebe hat nun mal, wie alles im Leben, zwei Seiten. „Sie ist süß und sie ist bitter“, heißt es in der „Rose“. Und weiter: „Wer nie weint und niemals trauert, der weiß auch nichts vom Glück.“ Da ist sie wieder – die Melancholie.