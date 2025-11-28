Bei der Vorstellung des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes unlängst in Breitungen wurde einmal mehr offenkundig: Jene Themen, die vor einem Jahr in einer Zukunftswerkstatt herausgearbeitet wurden, sind auch heute nicht vom Tisch. Ein Punkt ist dabei, dass Räume fehlen für die ältere Jugend. Während die jüngeren Teenager den Jugendklub aufsuchen können, hat die ältere Jugend kein Domizil. Man trifft sich in privaten Räumen oder im Freien – so am Blauen Wunder, an der Friedenskampfbahn oder im Friedenspark.