Am Wochenende dreht sich auf dem Gelände des Breitunger Strandbads alles um Kürbisse. Am Samstag geht es um die ganz dicken Dinger, dann werden unter anderem die Thüringer Meisterschaften im Kürbiswiegen nach den Regeln des Great Pumpkin Commonwealth (GPC) ausgetragen. Am Sonntag folgen die Thüringer Meisterschaft im Kürbispaddeln und die Ortsmeisterschaften um die längste Sonnenblume, den schwersten Kohlrabi und die schwerste Zwiebel.