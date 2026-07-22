Berlin - Der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier, dringt auf eine breitere Ausrichtung des Außenhandels und engere Beziehungen zu weiteren Ländern. "Wir müssen mit anderen Partnern weltweit versuchen, stärker in Verbindung zu treten", sagte Treier dem Deutschlandfunk. Investition folge auf Handel. "Wir müssen erstmal in Handelsbeziehungen kommen und dann kommen auch die Investitionen dieser Unternehmen und viele andere Länder strecken die Hand aus und sagen "Schlagt ein, kommt zu uns"", sagte er.