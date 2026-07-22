"Donald Trump regt uns an, wirklich zu diversifizieren, und da passiert sicher auch was auf der Ebene der Europäischen Union", sagte Treier mit Blick auf den Zolldeal der EU mit den USA. Mit dieser US-Administration sei nichts Anderes möglich gewesen. "Und die Alternative wäre die weitere, ungezügelte Eskalation von Zollsätzen gewesen, und die würde uns beiden schaden (...), aber Europa halt auch besonders." Der Zolldeal verschaffe jetzt eine gewisse Periode von Planungssicherheit.