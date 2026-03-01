Rechts fünf Kilogramm, links fünf Kilogramm. Wenn Mathilda die Hanteln nach oben stemmt, sieht das kinderleicht aus. Sie verzieht keine Miene, befolgt konzentriert die Anweisungen. Die gibt Marcus Schneider aus Wuppertal. Und weil er beim Training nicht nur zusehen kann, klinkt er sich kurz aus und setzt sich selbst an ein Gerät. Nach einigen Augenblicken ist er wieder bei den jungen Leuten. „So – jetzt habe ich auch erst mal einen Satz gemacht“, meint er lässig.