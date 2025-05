Ist das ein Abschluss oder wird das Thema „Breiter Fahrweg“ auch in den nächsten Jahren Verwaltung und Gremien in Bad Liebenstein beschäftigen? Diese Frage drängte sich im Stadtrat am Montagabend nahezu auf. Und Thomas Wegener (CDU) stellte sie: „Was ist, wenn die Einbahnstraßenregelung aufgehoben wird und es dann dagegen ein Bürgerbegehren gibt?“, wollte er von Bürgermeisterin Susanne Rakowski (CDU) wissen. Immerhin kenne er viele, die es zu schätzen wüssten, dass der Verbindungsweg zwischen Bad Liebenstein und Schweina im unteren Bereich eine Einbahnstraße sei. „Weil es dort jetzt viel ruhiger ist.“ Thomas Mieling (Freie Wähler) fragte ebenfalls: „Ist das Thema dann abgeschlossen?“