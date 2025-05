Breitensport: Zigtausende Laufbegeisterte auf Thüringer Rennsteig

Eisenach/Schmiedefeld (dpa/th) - Zigtausende Läuferinnen und Läufer starten am Samstagmorgen zum 52. GuthsMuths-Rennsteiglauf. Mit rund 18.000 Anmeldungen rücken die Organisatoren nach eigenen Angaben wieder in die Nähe des Anmelderekords im Jubiläumsjahr 2023. Damals hatten sich rund 20.000 Menschen für das Event registriert. "Der Rennsteiglauf ist für viele einfach gesetzt im Kalender. Es freut uns, dass wir so ein treues Publikum haben", sagte Jens Panse, Präsidiumsmitglied des Rennsteiglaufvereins, der Deutschen Presse-Agentur.