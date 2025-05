Breitensport: Triathlon in Schalkau wird vorbereitet

Schwimmen, Radfahren und Laufen sind die Disziplinen, in denen sich Sportfreunde in drei Altersklassen – ab elf, ab zwölf und ab 18 Jahren – messen können. Schwimmen über 200 und 500 Meter, Radfahren über 6,75 und 13,5 Kilometer sowie Laufen über 2,5 und sechs Kilometern stehen zur Auswahl. Für die Bambinis bis sieben Jahre gibt es einen Abenteuer-Parcours. Noch bis 7. Juni können sich interessierte Sportfreunde über die Mailadresse traithlon@fcbw-schalkau.de anmelden. Nachmeldungen sind am Starttag bis 8.30 Uhr möglich. Bei der Anmeldung wird um Angabe, ob Einzelstarter oder Staffel antreten, dazu sind erbeten Name, Vorname, Geburtsdatum, Starkategorie.