Gudrun Ludwig hat’s wieder einmal geschafft. Die graue Eminenz der Interessengemeinschaft Heimatstube Breitenbach hat eine kleine Schauspielgruppe aktiviert für ein kleines Stück, es könnte sich genau so zugetragen haben anno 1923. Doch eigentlich ist es kein Theater, es ist das Leben auf dem Dorf in Breitenbach, das Leben der Vorfahren. Dass es bis heute so genau nachvollzogen werden kann, ist der Interessengemeinschaft Heimatstube zu danken.