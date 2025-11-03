„Zum Glück hab ich meine Waldhose an“, verkündete Ole und marschierte los. „Du bist ja auch ein Waldkind“, rief ihm sein Papa hinterher. Und er ist nicht das einzige. Gemeinsam mit allen Waldkindern aus Breitenbach war die große Baumpflanzaktion in der vorigen Woche ein Höhepunkt. Katrin Weitz als Leiterin des Waldkindergartens freute sich, dass außer Eltern und Großeltern auch ehemalige Kindergartenkinder beim Setzen der Bäume mithalfen.