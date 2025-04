Seit dem vergangenen Jahr ist die Firma GlasfaserPlus – oder besser gesagt mit der Ellin Line ein beauftragtes Unternehmen – in Harras unterwegs. Es wird gebaut. Und zwar an allen Ecken und Enden. Das ehrgeizige Ziel ist definiert: 3516 Haushalte sollen in der gesamten Stadt Eisfeld mit ihren Ortsteilen an die schnelle Datenautobahn angeschlossen werden. Doch zuletzt gab es Probleme. Mängel bei der Ausführung des Tiefbaus in Harras trübten die Vorfreude vieler Einwohner auf den lang ersehnten Glasfaseranschluss.