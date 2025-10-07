Voll des Lobes waren viele Meininger, aber auch die Verwaltung anfangs über die Arbeiten zur Erschließung großer Teile der Kernstadt Meiningen mit Glasfaser. So schnell wie das Internet einmal sein soll, so schnell gingen die Arbeiten auch voran. Meist auch erstaunlich unorthodox, wenn beispielsweise stark befahrende Straßen unter vollem Verkehr gequert wurden. Das begeisterte, auch das für jeden sichtbare Tempo der Bauleute. Doch wo Licht ist, ist Schatten nicht weit.