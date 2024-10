Füracker: Nachfrage nach Gigabit gering

Füracker aber zog ein positives Zwischenfazit des Breitbandausbaus in Bayern - obwohl es am Vortag auch andere Zahlen gegeben hatte: Beim Ausbau des Glasfasernetzes ist Bayern nach Berechnungen der Telekommunikations-Netzbetreiber bundesweit fast Schlusslicht. Lediglich für gut ein Drittel (34 Prozent) der Haushalte, Unternehmen und Behörden waren zur Jahresmitte Glasfaseranschlüsse verfügbar, wie der Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) in Berlin mitteilte. Bundesweit sind es 43 Prozent.