Schlammige Schuhe, brennende Oberschenkel und pure Erschöpfung – aber auch Stolz und Jubel im Ziel: Beim Braveheart Battle am Silbersattel haben sich am Wochenende mehr als 800 Teilnehmer durch eines der härtesten Hindernisrennen Deutschlands gekämpft. Auf zwei Strecken ging es über rund zehn und 20 Kilometer, gespickt mit über 40 Hindernissen und knackigen 927 Höhenmetern. Teilnehmer aus ganz Europa – darunter auch aus Polen und den Niederlanden – stellten sich der Herausforderung.