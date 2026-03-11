Eigentlich war es ein Routine-Termin für die Männer der „Braugemeinschaft Henneberger Land 2004“. Nichts Besonderes, heizen sie doch fünf Mal im Jahr das Ende der 90-er Jahr von Wolfmannshausen ins Hennebergische Museum Kloster Veßra umgesetzte Brauhaus an. Selbst bei Sonderwünschen lassen sie sich nicht lange um einen weiteren Brauvorgang bitten. Und – wie sich das für ein Museum gehört – nicht hinter verschlossenen Türen, sondern öffentlich.