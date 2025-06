Die TCB Beteiligungsgesellschaft, zu der etwa die Brauereien Feldschlößchen in Dresden und Gilde in Hannover gehören, hielt demnach ihren Bierausstoß konstant. Die Paulaner Gruppe schnitt laut Analyse wie der Durchschnitt der Top 40 ab (minus 0,6 Prozent). Sowohl beim Marktführer in Deutschland, der Radeberger Gruppe, als auch bei Krombacher steht ein Rückgang von 1,4 Prozent. Ein kräftiges Minus von 12 Prozent wird für die Oettinger Gruppe ausgewiesen.