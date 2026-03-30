Wenn man hinfällt, heißt es, aufstehen und weitermachen. Im übertragenen Sinn haben die Geraberger Heimatfreunde danach gehandelt.
Braunsteinmühle Geraberger retten ihr Mühlrad mit viel Herzblut
Marina Hube 30.03.2026 - 18:00 Uhr
24 Schaufeln – 24 Patenschaften, damit konnte das Mühlrad der Braunsteinmühle in Geraberg saniert werden. Nun hören Besucher wieder das vertraute Plätschern des Wassers.
Wenn man hinfällt, heißt es, aufstehen und weitermachen. Im übertragenen Sinn haben die Geraberger Heimatfreunde danach gehandelt.