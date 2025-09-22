Einmal im Jahr, da wird das Schwarzbacher Brauereigelände zum großen Festplatz. Da werden in der Lagerhalle die Kistentürme zur Seite geschoben, eine Bühne aufgebaut und Biertischgarnituren aufgestellt – um gemeinsam zu feiern. Am Samstagnachmittag ist schon um 14 Uhr – zum Start des Festtages – die Halle gut gefüllt. Kein Wunder – draußen knallt die Sonne ganz schön. Im Innern der Halle lässt es sich temperaturtechnisch gut aushalten.